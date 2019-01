Kunasek für Emanzipation von anderen Bündnissen

Keine EU-Armee, aber eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik - diese Vision von der europäischen Zukunft hat FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek im APA-Interview gezeichnet. "Wir brauchen auch ein bisschen die Emanzipation von anderen Bündnissen, was wir nicht brauchen, ist eine große geschlossene Formation einer Armee, sondern mehr Kooperation", so Kunasek.

Der Minister findet diese Diskussion insgesamt “überzeichnet”. Europa habe viel bessere gemeinsame Strukturen als früher. Und allen sei klar, dass “wir die großen Problemstellungen nur gemeinsam lösen können”. “Wir brauchen auch ein bisschen die Emanzipation von anderen Bündnissen, was wir nicht brauchen, ist eine große geschlossene Formation einer Armee”, so Kunasek.

“Das, was passiert ist, ist eine Bestätigung meiner Position”, so Kunasek zur Verzögerung des Frontex-Ausbaus. Zu Beginn habe es in der EU kritische Stimmen zu Modell des Assistenzeinsatzes gegeben. Österreich habe das aber gut darstellen können. “Es ist einiges gelungen, auch wenn die große Frage des Grenzschutzes nach wie vor ungelöst ist”, so der Minister.