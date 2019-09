KUMMAROUND Veranstaltung der OJA Hohenems, Götzis, Altach, Koblach und Mäder

Was ist eigentlich das „s’Kästle“? Wo ist der Jugendtreff in Götzis? Wie heißt der Jugendtreff in Koblach? Wie viele Mitarbeiter sind in der OJA Mäder? Seit wann heißt der Jugendtreff in Altach BackUp#1? Auf alle diese Fragen bekommst du persönlich am Samstag, dem 28. September 2019, eine Antwort!

Ab 14 Uhr kannst du unter dem Motto „Come in, we’re OPEN!“ die Offenen Jugendarbeiten in Altach, Götzis, Hohenems, Koblach und Mäder bequem mit den Öffis oder mit einem eigenen Shuttlebus besuchen. Jede OJA bietet im Rahmen dieser Vernetzung ein Programm an.

Programm OJA´s:

• OJA Altach 14 – 19 Uhr

• OJA Götzis 14 – 19 Uhr

• OJA Hohenems 14 – 19 Uhr (ab 19 Uhr Aftershowparty)

• OJA Koblach 14 – 17 Uhr

• OJA Mäder 14 – 17 Uhr

Die anschließende After-Show-Party, mit kulinarischen Köstlichkeiten, findet von 19 bis 22 Uhr im Jugendzentrum s‘Kästle der OJA Hohenems statt.

Was erwartet dich bei #kummAround …

• Alle Jugendtreffs haben geöffnet und freuen sich schon auf euch!

• Mach mit bei der #kummAround Tombola mit echt coolen Preisen!

• Gemeinsam feiern wir die OJA, den „Offenen Betrieb“, die „Mobile Jugendarbeit“ und die vielfältigen Projekte, Angebote, Workshops und Events, die über das ganze Jahr stattfinden.

• In allen Einrichtungen erwarten dich coole Angebote zum Mitmachen!

• Sei ein Teil der Entdeckungstour!

• Lass dich in den einzelnen Jugendtreffs kulinarisch verwöhnen!

• Sei du, sei kreativ!

• Lerne spannende Leute kennen!

Die Veranstaltung findet im Rahmen der „Tage der Offenen Jugendarbeit Vorarlberg“ statt, welche von der KOJE (Dachverband für Jugend und Entwicklung) initiiert werden.