KUMMAROUND 3.0 - OJA Hohenems, Altach, Götzis, Koblach, Mäder

In diesem Jahr dreht sich am Tag der Offenen Jugendarbeit wieder alles um die OJA‘s! Überzeugt euch selbst und lernt am Samstag, dem 1. Oktober 2022, die vielfältigen Angebote der Offenen Jugendarbeiten in der Region amKumma und der Stadt Hohenems kennen.

Ab 15 Uhr könnt ihr die Offenen Jugendarbeiten in Altach, Götzis, Koblach, Mäder und Hohenems bequem mit den Öffis oder mit einem eigenen Shuttlebus besuchen.

Jede OJA bietet im Rahmen dieser Vernetzung jeweils von 15 bis 18 Uhr ein Programm an.

Anschließend werden alle Jugendlichen ab 18 Uhr zur OJA Hohenems ins „Kästle“ zu einer unvergesslichen Filmvorführung eingeladen. Umrahmt wird der Abend von Musik, kunterbunten Snacks, leckeren Drinks und einer Tombola-Ziehung (mehr erfährst du in deiner OJA). „Film ab“ heißt es dann ab 19 Uhr!

Achtung: Aufgrund der Wetterprognose wird die Veranstaltung nach innen ins Jugendhaus s’Kästle verlegt.

Was erwartet dich bei #kummAround 3.0:

· Alle Jugendhäuser haben geöffnet und freuen sich auf euch.

· Mach mit bei der #kummAround-Tombola mit echt coolen Preisen.

· Gemeinsam feiern wir die OJA in all ihrer Vielfältigkeit.

· Großartige Angebote erwarten dich in den Einrichtungen.

· Sei ein Teil der Entdeckungstour.

· Sei du, sei kreativ.

· Lerne spannende Leute kennen.