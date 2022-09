Kulturszene blüht wieder auf

„Kunscht im Kear z‘Röthis“ fand nach Coronapause großen Anklang.

„Kunst und Handwerk an besonderen Orten“ lautet das Motto des beliebten Formats „Kunscht im Kear“. Ziel ist es, Künstlerinnen und Künstlern aus der Region eine Plattform zu bieten und eine Möglichkeit, ihre Werke einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ausgestellt wird in verschiedenen Kellern und interessanten Lokalitäten wie zum Beispiel dem Schlößlekeller, der Mühle Mark, der Mosterei Knünz oder dem Freihof Sulz. Heuer war es nach langer coronabedingter Pause endlich wieder so weit: Der Ausschuss für Kultur und Vereine konnte zur traditionellen, zweitägigen Ausstellung laden.