Kulturlandschaft im Fokus

Bei den Land|Gesprächen in Hittisau steht die Zukunft der Kulturlandschaft im Mittelpunkt der Tagung.

Hittisau. Die diesjährigen Land|Gespräche|Hittisau finden am 30. September im Ritter-von-Bergmann-Saal statt und fokussieren nach den Vorjahresthemen Wohnformen, Bildung, Mobilität, Älterwerden und Zusammenhalt im Dorf auf das Generalthema Kulturlandschaft. Landschaft bedeutet für Menschen, die in und von ihr leben, ganz Verschiedenes. Für den Touristiker etwas anderes als für den Landwirt, für den Investor etwas anders als für Erholungsbedürftige oder die Umweltschützerin und den Naturparkmanager. Das Thema der diesjährigen Hittisauer Landgespräche ist für die Region und darüber hinaus von hoher Relevanz. Dies spiegelt sich auch in der hohen Zahl der bisherigen Anmeldungen.