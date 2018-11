Kulturelles in all seinen Facetten

Ein bunter, kultureller Veranstaltungsreigen kann in den kommenden Tagen in Bludenz live miterlebt werden.

„Es war einmal …“ – so beginnen die meisten Märchen. Ebenso beginnt auch dieses Erzählkonzert für Kinder beziehungsweise alle Menschen, die Märchen mögen. Erzählerin Bettina Barnay und das aus Vorarlberger Musikern bestehende Holzbläserquintett Con.Moto verzaubern mit „Hänsel & Gretel“ und laden ein zu einer Reise in die Welt der Fantasie, wo das Gute dem Bösen ein Schnippchen schlägt. Für Kinder ab 4 Jahren.

Im Rahmen des neuen Veranstaltungsformats frei.raum öffnet Cornelia Caldonazzi drei Wochen lang den Kashmir Kultur Bazar in der Mühlgasse 10. Besucher erwarten Teespezialitäten nach Kashmiri Art, allerlei Unikate und Handgefertigtes aus Nordindien sowie musikalische und künstlerische Interventionen. In Kashmir selbst baut Cornelia Caldonazzi seit Jahren die „Green Hill School“ auf und möchte mit ihrem frei.raum-Projekt Geschichten und eindrucksvolle Bilder von unbekannten Landschaften, Menschen und ihren Lebenswelten erzählen. Den Auftakt macht Alexander Jehle der aus dem neuen Buch „Schnee fällt aufs Fenster“ liest und dabei von Michael Hartmann musikalisch begleitet wird.

Read to me Tanztheater interpretiert den Roman „Der Vorleser“

Frei nach dem Roman „Der Vorleser“ von Bernhard Schlink taucht das Tanztheater „Read to me“ ein in eine etwas andere Welt, wo Badewannen in Straßenbahnen stehen und sich zwei Menschen für eine gewisse Spanne ihres Lebens dringend brauchen, wo Holocaust und Analphabetismus in einem verschwimmen.

Katerina Vlasova und Amadeus Pawlica arbeiten erfolgreich im In- und Ausland als Choreografen an unterschiedlichen Theatern, sind aktiver Teil der freien Tanz-Szene in Frankfurt am Main und haben bereits letztes Jahr im Rahmen des Open Space von netzwerkTanz in der Remise Bludenz gastiert.