Kulturelle Höhepunkte in Bludenz

Kulturelle Höhepunkte in BludenzKulturelle Höhepunkte in BludenzKulturelle Höhepunkte in Bludenz

Nach langen Monaten des Verzichts ist auch die Alpenstadt aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Als ausgezeichnetes Mitglied der Kleinen Historischen Städte gehört Bludenz zu jenen, die sich die Einzigartigkeit vergangene Zeiten bewahrt haben und zugleich nicht in der Vergangenheit stehengeblieben sind. So bieten nicht nur kulturelle Institutionen wie zum Beispiel die Remise eine ideale Bühne für kulturelle Veranstaltungen.

Die Altstadt selbst wird mit ihren Gassen und Arkaden ein unvergleichliches Ambiente und bietet so mancher Veranstaltung die passende Kulisse. Diesen Sommer wartet die Stadt Bludenz mit einer bunten Auswahl an kulturellen Höhepunkten auf. Kein Wunder, immerhin gibt es so einiges zu feiern. Zum Beispiel freut man sich über das 50-Jahr-Jubiläum des Kinderbuchklassikers „Das kleine Ich bin Ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel. Das Jubiläum wird mit einem vielseitigen Programm gleich mehrfach gefeiert.

Doppelt so alt ist mittlerweile das Stadtmuseum, das nach der aufwendigen Sanierung in wenigen Tagen neu eröffnet wird.

Neben historischen Events lädt die Alpenstadt auch wieder zu einigen musikalischen Highlights. Die Bühne im Café Remise lockt zum Beispiel regelmäßig hochrangige nationale und internationale Künstler. Das nächste Konzert findet bereits kommenden Freitag statt. Dann nehmen Alex Sutter & Band die Gäste mit auf eine musikalische Reise von Reggae bis Rock und von Funk bis Soul.

Im Juli wird der Vorplatz des Kulturzentrums erneut Veranstaltungsort der Ö3 Silent Disco und im August lädt das beliebte Jazz & Groove Festival zum Verweilen ein.

Nicht verpassen: Die nächsten Events in Bludenz

Samstag, 11.06. | 16 Uhr | Café Remise Remise Calling – DJ & Party

Freitag, 17.06. | 20 Uhr | Remise Alex Sutter & Band

Dienstag, 21.06. | 19 Uhr | Remise Literarischer Salon: Lesung mit Evelyn Schlag „In den Kriegen“

Freitag, 24.06. | Remise TIMELESS

Donnerstag, 30.06. | Galerien allerArt Vernissage Friederike Feldmann und Alexander Wagner

„Das kleine Ich bin Ich“ wird 50 Jahre alt – Jubiläumsprogramm in Bludenz

Der Kinderbuchklassiker „Das kleine Ich bin Ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel wird heuer 50 Jahre alt. Von Mai bis November widmet das Bludenzer Kulturbüro dem bunten Tier, dessen Illustratorin rund 30 Jahre lang in Bludenz gelebt hat, eine Veranstaltung pro Monat. Den Anfang haben bereits Isolde Adamek und Hannah Juriatti mit einer Kamishibai-Lesung im Mai im Würbel-Areal gemacht. Das weitere Programm im Überblick:

Samstag, 25.06. | 9.30 Uhr Mehrsprachige Kinderlesung (Deutsch-Türkisch-BKS) „Das kleine Ich bin Ich“ | ATIB Moschee Bludenz

Sonntag, 31.07. | 14 & 15.30 Uhr „Das kleine Ich bin Ich und seine Malerin“ – Ein wahres Märchen erzählt von Monika Hehle | Würbel-Areal

Freitag, 12.08. | 13 Uhr Alpinale Workshop: „Ich nähe mein kleines Ich bin Ich“ | Remise

Samstag, 17.09. | 10 & 11 Uhr Kinderlesung „Das kleine Ich bin Ich“ mit Hanno Dreher | Würbel-Areal

Dienstag, 04.10. | 19 Uhr Susi Weigel – ein Weltstar der Kinderliteratur in Bludenz – ein

Gespräch mit Isolde Adamek, Stefania Pitscheider Soraperra und Christof Thöny | Würbel-Areal

Freitag, 04.11. | 15 Uhr Kindertheater „Das kleine Ich bin Ich“ | Remise

CONNLA – Celtic Summer Night

Freitag, 01.07. | Remise

Vor einigen Jahren waren sie die überraschende Entdeckung der jungen irischen Szene – nun kehren sie als gefeierte Stars des zeitgenössischen Irish/Celtic Folk zurück. Connla aus Nordirland gelten als eine der aufregendsten neuen Bands im Irish Folk Crossover. Die Arrangements alter und neuer Titel sowie ihre frischen Eigenkompositionen sind voll junger Energie und klingen doch nach langer Erfahrung. Neben dem traditionellen Gesang ist auch die Besetzung anspruchsvoll: frühlingshaft schwirrende Flöten, akustische Gitarre und eine keltische Harfe, die sich elegant mit dem wuchtigen Sound des irischen Dudelsacks paart. Den knackigen „Groove“ verdankt das Ensemble dem Meister-Perkussionisten Dermot Moynagh aus Belfast auf seiner Bodhran.

Ö3 Silent Disco

Samstag, 22.07. | Remise Vorplatz

Stell dir vor, du bist von hunderten singenden und tanzenden Menschen umgeben, obwohl keine Musik zu hören ist. Eine Silent Disco, eine stille Disco, ist ein einzigartiges Club-Konzept, bei dem allen Teilnehmer(innen) kabellose Kopfhörer zur Verfügung gestellt werden. Zwei DJs spielen gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Kanälen, zwischen denen selbst am Kopfhörer ausgewählt werden kann, sodass alle die Musik hören, auf die sie gerade Lust haben.

Mit über 200.000 Besucher(innen) in ganz Österreich, Kroatien, Türkei, Italien und der Schweiz hat sich die Silent Disco vom kleinen Nischenkonzept aus Vorarlberg zu einer der größten Eventreihen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Im Juli macht die Silent Disco nun zum ersten Mal am Remise-Vorplatz in Bludenz Halt. Die Silent Disco findet nur bei Schönwetter statt, Ausweichtermin ist Freitag, 29. Juli.

ALPINALE – 31. Kurzfilmfestival in Bludenz

Dienstag, 9., bis Samstag, 13.08. | Remise Vorplatz

Zwischen 9. und 13. August findet das internationale ALPINALE Kurzfilmfestival statt. Filmschaffende aus aller Welt präsentieren von Dienstag bis Freitag ihre Kurzfilme und wollen am Samstag das „Goldene Einhorn” gewinnen. Die Kurzfilme werden vor und in der Remise (bzw. im Stadtsaal) in Bludenz gezeigt. Während der Festivalwoche gibt es eine Sonderschau für innovative Virtual-Reality-Produktionen. Am Mittwoch und Donnerstag sind ab 18 Uhr Vorarlberger Produktionen zu sehen. Am Freitag gibt es ein Kinderkino mit Rahmenprogramm. Kurz vor Mitternacht sorgen am Freitag Horror-Filme noch für Alpträume.

Jazz & Groove Festival

Donnerstag, 25., bis Samstag, 27.08. | Altstadt & Remise Vorplatz

Drei Abende mit heimischen und internationalen Größen der Jazz-, Funk- und Bluesszene! Der Verein muscon sorgt am Donnerstag mit einem „Fierobad Jazz Special“ für einen fulminanten Festivalauftakt bei freiem Eintritt. Nach dem Start des Devigili/Middelton Quartet steht der Freitagabend ganz im Zeichen der Jazzlegende Ella Fitzgerald: Gemeinsam mit ihrer Pocket Big Band macht Karin Bachner, selbst zu den besten Jazzsängerinnen Österreichs gehörend, eine Zeitreise in die swingende Zeit der Jahrhundertstimme Fitzgerald. Samstags geht es bluesig mit dem Paul Pichler Quartett weiter, bevor der Hot Pants Road Club gemeinsam mit dem Remise-Publikum seinen 30. Geburtstag feiert. Über die letzten Jahrzehnte entwickelte der HPRC einen unvergleichlichen Sound, der sich auf eine schnörkellose Rhythmusgruppe, funkig-jazzige Bläsersätze und seelenvollen Sologesang gründet.

Donnerstag, 25.08. | Altstadt Bludenz Fierobad Jazz Special

Freitag, 26.08. | Remise Vorplatz Devigili/Middelton Quartet, Karin Bachner & Pocket Big Band

Samstag, 27.08. | Remise Vorplatz Paul Pichler Quartett, Hot Pants Road Club

Bands Bands Bands – Das sind die Herbst-Highlights in der Remise

Freitag, 02.09. | Hearts Hearts & Junipa Gold

Am Ende von drei Jahren intensiver Albumproduktion und über 80 begonnenen Songs steht „Love Club Members“ – das neue Album von Hearts Hearts. „Love Club Members“ ist in seinem Spektrum stilistischer Formen und Andeutungen überaus breit und darin hauptverantwortlich für das Grundgefühl einer größeren Veränderung und popmusikalischen Öffnung. Bei Junipa Gold kollidiert die gefühlvolle Stimme von Frontfrau Mia mit musikalischen Arrangements ihrer Musikerkollegen Fabio, Sascha und Pascal. Zusammen nehmen sie ihr Publikum mit auf eine Reise in ihre Welt – eine Verbindung von Wildem und Zahmen, Erwachen und Träumen.

Freitag, 16.09 | Pippo Pollina

Mit über 4000 Konzerten europaweit gehört er zu einem der beliebtesten italienischen Liedermacher. Pollina besticht durch seine unbändige Kreativität, mit der er seit mehr als 35 Jahren auch seine vielen treuen Fans immer wieder überrascht – sei es mit lyrischen Balladen, poetischen Protestliedern oder rockigen Songs.

Dienstag, 27. 09. | Soap&Skin

Die österreichische Musikerin und Produzentin Anja Plaschg alias Soap&Skin hat mit „From Gas to Solid“ ihr drittes Album veröffentlicht und geht jetzt – nach der pandemiebedingten Pause – wieder auf Tour. Die musikalische Brandbreite reicht von stiller Elektronik über militärisch anmutende Trommelwirbel bis hin zu Choral-Stimmung mit imposanter, dynamischer Schönheit.

Freitag, 25.11. | Buntspecht

Das Sextett biegt sich seine Sprache zurecht und bettet sie in eine surreale Kulisse ein. Buntspecht bedeutet, seine eigene kreative Vision voranzutreiben. Aus der Pandemie-Zeit hat die Wiener Band einen Rucksack voll neuer Lieder mitgebracht. Und so kann auch beim aktuellen Album „Spring, bevor du fällst“ mit Fug und Recht behauptet werden, dass Buntspecht ihrer Linie treu geblieben sind – eingängige tanzbare Musik, poetische deutschsprachige Texte, Straßenkunst-Romantik und ausgelassener Charme.

Mittwoch, 30.11 | Der Nino aus Wien