„Kultur Zukunft“ mit Zwischenziel

Vergangene Woche fand die erste Hohenemser Projektschmiede statt. Der Vernetzung von Kulturschaffenden und -interessierten wurde nach mehreren Arbeitsgruppen eine vorerst abschließende Plattform zur Präsentation gegeben.

Dynamisch, motiviert, konstruktiv und für alle Interessierten zugänglich – nicht nur für die Kulturschaffenden: So offen verlief die erste Hohenemser Projektschmiede im Rahmen des Prozesses „Kultur Zukunft Hohenems“. Dieser wurde im April im Rahmen einer Online-Auftaktveranstaltung aus der Taufe gehoben – mit zahlreichen Teilnehmern, die sich nach einem ersten Kennenlernen in Arbeitsgruppen zusammengefunden haben, um an der Diskussion rund um die Hohenemser Kulturzukunft teilhaben und so einen nachhaltigen kulturellen Wandel schaffen zu können.