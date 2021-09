Kultur Zukunft Hohenems: Wir wurden nominiert!

Die „Kultur Zukunft Hohenems“ wurde österreichweit als eines der besten Projekte im Bereich der „Bürgerkommunikation“ ausgewählt und für den „Kommunal Impuls Award 2021“ nominiert.

„Für den Gewinn hat es dieses Mal nicht gereicht, dennoch zeigt uns die Nominierung auf, dass der Prozess auch von außen wahrgenommen wird. Diese Motivation nehmen wir mit und starten in den Herbst, der weiterhin viele bunte Ergebnisse bringen sollte“, so Kulturreferentin Elisa Rosegger.

Was geschah bisher?

In der Zeit von März bis Juni 2021 wurden Kulturschaffende, Kulturvereine, Kulturinstitutionen und Interessierte eingeladen, sich am Prozess zur „Kultur Zukunft Hohenems“ zu beteiligen und diesen mitzugestalten. Gestartet wurde der Prozess mitten im Lockdown. Somit konzentrierten sich erste Aktivitäten auf digitale Formate. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber mit Ende Juni wurde ein Teilziel erreicht: Viele Menschen konnten durch einen ideal gewählten Mix aus unterschiedlichen Formaten und Methoden aktiviert und beteiligt werden, sodass bereits Projekte in Umsetzung gekommen sind.