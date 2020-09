Kultur spürbar machen – auch in COVID-Zeiten!

Nicht nur in Salzburg konnten die Festspiele dank ihres mutigen Einsatzes das Publikum mit Veranstaltungen locken – auch die Stadt Hohenems präsentierte sich in diesem Sommer in ihrer Vielfältigkeit.

Trotz der erschwerten Bedingungen war das Ziel ganz klar: Hohenems inspiriert und belebt die Kultur!

„Kultur im Jetzt“

Unterstützt wurde die Stadt mit der Förderinitiative „Kultur im Jetzt“ des Landes Vorarlberg, einem Angebot, um Corona-bedingte, zusätzliche Veranstaltungsakzente setzen zu können, und dabei Künstlerinnen und Künstler direkt zu fördern.

So konnten bewährte und wieder herbeigesehnte Formate und neue Workshops angeboten werden.

Attraktiver Kulturstandort

„Mein Motto ist: ‚Kultur ist nicht nur für Eliten, sondern für Alle‘ Als Kulturstadtrat freut es mich besonders, dass wir in Hohenems die Kulturförderung für unsere Vereine in den vergangenen fünf Jahren um 60 % erhöhen konnten und die Stadt für neue Kulturtreibende und Institutionen somit attraktiv machen konnten“, so Kulturstadtrat Johannes Drexel.

„Ghörig kreativ“

Unter dem Motto „Ghörig kreativ“ wurde vom neu installierten Team der Kulturabteilung eine Veranstaltungsreihe entwickelt, die Begegnungen möglich machte und den Stadtkern belebte. Denn wo hätten sich ein Mitmach-Zirkus, eine Schreibwerkstatt und das „Wilde Sticken“ treffen können, wenn nicht in der Hohenemser Innenstadt. In Zusammenarbeit mit dem „vai – Vorarlberger Architektur Institut“ und dem Architekturkollektiv „Auf’strich“ wurden Palettenmöbel gemeinsam mit Jugendlichen gebaut, die anschließend dem „Hock – ein Fest der Kultur(en)“ als Sitzgelegenheit verliehen wurden. Nun sind diese Möbel an Plätze zurückgekehrt, die für junge Menschen wichtige Begegnungsorte darstellen.

„Hock – Fest der Kultur(en)“

Sich Begegnen und Zusammensein stand beim „Hock-Fest“ Anfang August im Mittelpunkt dieses Events, das vom Jüdischen Museum initiiert und von der Stadt Hohenems sowie der Firma Collini unterstützt wurde. Auch das Erzählen spielte eine wichtige Rolle: Schon einen Tag vor dem Fest wurde eine neue Skulptur über dem Brunnen in der Marktstraße vor der Engelburg installiert: Der „Engel der Geschichte“, geschaffen von Künstler Günther Blenke soll die Geschichte der Vergangenheit darstellen. Beim Fest selbst kamen die Geschichten der Stadtbewohner in Führungen durch das Viertel zur Sprache und die musikalische Unterhaltung übernahm u. a. ein Bläserensemble der Bürgermusik, die beschwingt Dixie und Blues zum Besten gaben.

Einen musikalischen Höhepunkt gab es bereits einen Abend zuvor. Unter dem Motto „4 Posaunen 4 Stationen“ lud die Stadt Hohenems mit dem Posaunenquartett „Tetrapol“ zu einem musikalischen Spaziergang durch Hohenems ein. Trotz der sommerlichen Temperaturen kamen zahlreiche Musikbegeisterte, um den Klängen der vier Vorarlberger Musiker zu lauschen. Und sie wurden belohnt: das Repertoire von Wagner bis Queen sorgte für Begeisterung in der Innenstadt.

„Strossaleaba“

Für Stimmung sorgte auch das beliebte und vielbesuchte „Strossaleaba“ – ein Markt für Kunterbuntes im August. Von Kunst und Kulinarik über Tanz und Musik war in der Harrachgasse für jeden Geschmack etwas dabei. Erfreulich ist, dass ein weiterer Termin dafür bereits gefunden wurde: am Samstag, dem 12. September 2020, findet – nur bei guter Witterung – von 9 bis 13 Uhr das bunte Treiben ein weiteres Mal statt.

Klassik auf Weltniveau

Im Herbst bietet die Stadt ein besonderes Programm für Klassikbegeisterte: Die Schubertiade, eines der renommiertesten Schubert-Festivals weltweit, öffnet im Oktober wieder ihre Tore. Ein weiterer Höhepunkt sind die Konzerte des Orchesters Arpeggione im Renaissancepalast. Für Sternstunden der geistlichen Musik garantieren auch heuer wieder die Chor-und Orgeltage in der Pfarrkirche St. Karl.

Die Klangmomente und Kulturakzente lassen die Stadt Hohenems zu einem spannenden Kulturraum werden, der inspiriert!