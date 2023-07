Kultbuch von Larry Mitchell als Oper

„The Faggots and Their Friends Between Revo­lutions“: Ein bahnbrechendes Werk über queere Gemeinschaften und Kapitalismuskritik.

Das Kultbuch des amerikanischen Autors Larry Mitchell „The Faggots and Their Friends Between Revolutions“ (1977) gilt als Gründungsmythos der Queer-Community, in dem Diversität und sexuelle Vielfalt thematisiert und gefeiert werden. Das Buch, halb Fabel, halb Manifest, spielt in Ramrod, einem Königreich im Niedergang, und stellt uns Gemeinschaften von Schwulen, Frauen, Queens, queeren Männern und Frauen, die Frauen lieben, vor, die die Wege und die Welt der Männer überleben. „The Faggots and Their Friends Between Revolutions“ wurde in den vier Jahrzehnten seit seiner Veröffentlichung von vielen als eine scharfe Kritik an Kapitalismus, Assimilation und Patriarchat geschätzt, die auch heute noch von großer Bedeutung ist.