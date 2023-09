Kuhnle und Leitner scheitern klar am WM-Finaleinzug

Österreichs beide am Samstag im Einsatz befindliche Kanuten haben bei der WM in Lee Valley im Kajak-Einer jeweils das Finale deutlich verpasst. Corinna Kuhnle landete im Halbfinale auf Platz 21 (+9,32 Sek.), Mario Leitner an 32. Stelle (+9,51), womit beide die für den Aufstieg nötigen Top Ten klar verfehlten. Die gute Nachricht für den OKV ist aber, dass Österreich nun zwei Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris hat.

Kuhnle hatte in ihrem Lauf eine Torberührung, doch Rang 21 bedeutete dann trotzdem den Quotenplatz für die Sommerspiele. Auch Leitner touchierte beim dritten Tor. Das Ergebnis des Semifinales sorgte dafür, dass das Resultat von Felix Oschmautz bei den European Games 2023 (Anm.: 4. Platz) Österreich den zweiten Olympia-Quotenplatz bescherte.

Für den dritten Quotenplatz im Canadier-Einer der Damen kann sich Viktoria Wolffhardt (32. Platz) ebenfalls noch Hoffnungen auf einen Nachrücker-Platz machen. Beim Weltcup-Rennen in Prag werden 2024 ebenso noch drei weitere Quotenplätze im Kajak Cross ausgefahren.

"Wir sind natürlich einerseits enttäuscht, dass heute kein Finalplatz erreicht wurde, weil wir eine gute Vorbereitung hatten und die Sportler und Sportlerinnen gesund und motiviert waren", sagte Nationaltrainer Helmut Oblinger. "Dennoch ist es erfreulich, dass heute die Quotenplätze geholt wurden."

Wer in Paris Österreich vertritt wird erst im kommenden Jahr in einer internen Ausscheidung entschieden.

Am WM-Schlusstag ist Österreich im Kajak Cross dabei. Mit von der Partie sind alle fünf OKV-Athleten, Kuhnle und Wolffhardt (ab 10.00 Uhr) sowie die Männer Oschmautz, Leitner und Moritz Kremslehner (ab 10.53).