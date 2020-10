Kuheuter-Ballon soll am Nationalfeiertag über Wien schweben

Eine "soziale Skulptur" mit dem Titel "Euter" wird am Nationalfeiertag - bei Schönwetter - über Wien zu sehen sein. Der Heißluftballon in Form eines Kuheuters steht laut der Wiener Künstlerin Barbara Anna Husar "für den Wertewandel", wie es in der Ankündigung heißt. Mit ihrer Installation möchte sie "dem Bild der traditionellen Leistungsschau des Bundesheeres mit einem erfrischenden Impuls" entgegentreten.

"Das Euter - Synonym für Weiblichkeit und Urquelle alles Nährenden - wird dabei aus seinem gewohnten Kontext gelöst. Es dient als Metapher für Nachhaltigkeit und setzt zukunftsweisende Impulse für neue Lösungsansätze aus dem Wachstumszwang unserer gegenwärtigen Ökonomie hin zu einer höheren Wertschätzung der Balance zwischen Mensch und Natur", so die Künstlerin. Unterstützt wird das Projekt vom Frauenmuseum Hittisau sowie vom Volkskundemuseum Wien.