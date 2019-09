Kürbisse in vollster Pracht

Kürbisfest beim Obst- und Gartenbauverein Lustenau.

Der Verein kümmert sich in Lustenau und darüber hinaus um die Förderung der Obst- und Gartenkultur in Vorarlberg. Die Ehrenamtlichen geben unter anderem altes Wissen über mehrere Generationen weiter. Sehr am Herzen liegt den Verantwortlichen die Gestaltung eines familienfreundlichen Programmes. So eben wurde beim Kürbisfest auf familienfreundliche Preise hohen Wert gelegt. „Was im kleinen Rahmen mit dem Kürbisschnitzen begann, hat sich zu einem Familienfest im Ort entwickelt“, meint Cornelia Maier, die Obfrau des Vereines. Die Kinder wurden neben dem Schnitzen des Kürbisses auf eine Suppe und einen Saft zu einem geringen Unkostenbeitrag eingeladen. Die Schnitzkürbisse selbst werden von Hannes Hämmerle, der Bio-Speise-Kürbisse für den Handel in Lustenau anbaut, zur Verfügung gestellt. „Rund 70 bis 100 Anmeldungen erhalten wir jedes Jahr“, zeigt sich der Baumwärter Reinhard Helbok erfreut. Er hilft wie Hans Vogel oder Lothar Bösch immer wieder gerne bei der Verpflegung mit.