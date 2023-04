Kuenz bei Ringer-Europameisterschaft in Zagreb im Finale

Martina Kuenz steht in der Klasse bis 76 kg im Finale der Ringer-Europameisterschaft in Zagreb. Am Mittwoch setzte sich die 28-jährige Tirolerin gegen die Norwegerin Marion Brillantes Bye und Cynthia Vescan aus Frankreich durch. Im Finale bekommt es die Vize-Europameisterin 2019 am Donnerstagabend mit der Türkin Yasemin Adar und damit der amtierenden Welt- und Europameisterin sowie Olympia-Dritten 2021 zu tun.

Bei den Männern landeten die Freistil-Kämpfer Benjamin Greil (bis 86 kg) und Johannes Ludescher (bis 125 kg) als Achter bzw. Neunter zwei weitere Top-Ten-Plätze.