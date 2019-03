Künstliche Intelligenz: Europäischer "Führerschein" startet

Intelligente Haushaltsgeräte, Spracherkennung, smarte digitale Assistenten, selbstfahrende Autos: Zunehmend werden künstliche Intelligenz (KI) und Robotik Teil des Alltags und gewinnen in der Arbeitswelt an Bedeutung. Ein unter Leitung der TU Graz entwickelter Europäischer "Führerschein" für Robotik und Künstliche Intelligenz (EDLRIS) macht fit für die berufliche Zukunft im digitalen Wandel.

Robotik und Artificial Intelligence (künstliche Intelligenz) sind dabei, unsere Wirtschaft und Produktionsweise rasant zu verändern – und sie werden Kernthemen in der Berufswelt von morgen sein. “Fundiertes Wissen und Fähigkeiten in diesen Bereichen sind daher von essenzieller Bedeutung für die Ausbildung und die weitere berufliche Karriere junger Menschen”, zeigte sich Projektleiter Gerald Steinbauer vom Institut für Softwaretechnologie der Technischen Universität (TU) Graz im Gespräch mit der APA überzeugt.

Um dem bisherigen Mangel an Fachkräften in diesem Bereich zu begegnen, hat die TU gemeinsam mit Partnerinstitutionen in Österreich und der ungarischen Szechenyi Istvan-Universität Györ ein Ausbildungs- und Zertifizierungssystem entwickelt. Junge Menschen sollen sich damit einen international anerkannten “Führerschein” für Robotik und Künstliche Intelligenz (European Driving Licence for Robots and Intelligent Systems”, EDLRIS) erarbeiten können. “KI-Wissen muss genauso selbstverständlich werden wie Lesen und Schreiben – und der Erwerb des EDLRIS-Zertifikats so üblich wie die kleine rosa Karte, die zum Fahren bestimmter Fahrzeuge berechtigt”, bekräftigte Steinbauer.