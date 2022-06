Künstlerische Leitung für Foto Arsenal Wien gesucht

Für das Fotografiezentrum Foto Arsenal Wien, das seine Tore 2024 öffnen soll, sucht die Stadt Wien Kunst GmbH nun nach einer künstlerischen Leiterin oder einem künstlerischen Leiter. Neben der Konzipierung "eines zeitgenössischen und visionären Ausstellungsprogramms" soll diese bzw. dieser auch künstlerische Programmportfolios für das Haus sowie das dazugehörige, biennal stattfindende Foto Wien Festival erstellen. Die Bewerbungsfrist endet am 13. Juli.

Die neue Institution soll analoge und digitale Fotografie präsentieren und vermitteln, die Dynamik der Disziplin aufzeigen und in einen kulturwissenschaftlichen Dialog stellen, heißt es in der Ausschreibung im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" am Mittwoch. Das Haus soll ohne Sammlung auskommen, die Ausstellungen mit Leihgaben umgesetzt werden. "Es ist ein Haus, das kein Museum, sondern ein Ausstellungshaus ist", hatte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) bei der Präsentation des Konzepts betont.