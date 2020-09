Künstlerische Leiterin Hinstin verlässt Locarno Filmfestival

Lili Hinstin, die künstlerische Leiterin des Locarno Filmfestival, verlässt das Festival - "in gegenseitigem Einverständnis" und wegen unterschiedlicher Auffassungen, wie es in einer Mitteilung des Festivals von Donnerstag heißt. Kurz und knapp teilte das Locarno Filmfestival unter der Leitung des Präsidenten Marco Solari mit, es habe "unterschiedliche Auffassungen über die Zukunftsstrategie" gegeben. Deshalb sei beschlossen worden, das bestehende Arbeitsverhältnis zu lösen.

Der Exekutivausschuss und der Verwaltungsrat werden "in naher Zukunft" über die Regelung der Nachfolge diskutieren. Im Sommer 2018, als das Locarno Filmfestival die Ernennung der Hinstin zur neuen künstlerischen Leiterin bekannt gab, war sie gemeinhin eine Überraschung. Die Französin war zuvor Direktorin des kleinen Filmfestivals Belfort gewesen.

Als "Traumfestival" bezeichnete Hinstin 2019, vor der ersten Ausgabe, die sie als künstlerische Leiterin verantwortete, das Locarno Filmfestival. In den über zehn Jahren im Filmbusiness habe sie "kein vergleichbares finden können", sagt sie damals gegenüber Keystone-SDA. Besonders die Publikumswirksamkeit in Kombination mit der Experimentierfreude hob sie in diesem Zusammenhang hervor.