Künstlerhaus-Flügel als neue Spielstätte der Staatsoper

Den Kindern nicht die Flügel heben, sondern ihnen einen geben: Der einstige brut-Flügel des Künstlerhauses wird wie erwartet die neue Spielstätte der Staatsoper für ihre Kinder- und Jugendprojekte. Dies gaben die Beteiligten am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt. Renoviert wird der noch unsanierte "Französische Saal" nicht zuletzt mit Unterstützung von Mäzen Hans Peter Haselsteiner. Der Bund steuert zum rund 21 Mio. Euro teuren Projekt 5 Mio. Euro bei.

"Dieses Haus kann seinen - gewachsenen - Aufgaben nicht mehr gerecht werden ohne zusätzliche Räumlichkeiten", betonte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić die Notwendigkeit für die neue Spielstätte. In der Staatsoper selbst sei das nicht realisierbar gewesen. Zugleich wisse man, dass man beim Altersschnitt des Publikums zehn bis 20 Jahre über anderen Opernhäusern liege. Aus diesem Grund sei der Ausbau des Französischen Saales für die Kinder- und Jugendprojekte oder auch experimentelle Ballettinszenierungen, öffentliche Meisterklassen oder Uraufführungen das wichtigste Vorhaben seiner laufenden Amtsperiode. Die neue Spielstätte solle also über Kinderopernprojekte weit hinaus reichen, stellte Roščić klar. Auch bedeute die aktuelle Entscheidung nicht, vollkommen auf Kinderopernprojekte im Haupthaus zu verzichten: "Was wir hier machen, ist etwas Zusätzliches."