Künstler und Vögel ziehen ins alte Unizentrum Althanstraße

Am früheren Standort der Wirtschaftsuniversität (WU) über dem Franz-Josefs-Bahnhof herrscht seit deren Übersiedlung auf den neuen Campus im Prater reges Kommen und Gehen. Nach einer Zwischennutzung durch mehrere andere Unis ziehen nun bis Ende 2025 Künstler und Kulturschaffende in den Bau im alten Uni-Zentrum Althanstraße. Dort, wo bis vor Kurzem noch das Biologiezentrum der Uni Wien untergebracht war, entsteht unterdessen ab April ein Artenschutzzentrum für Papageien.

In das Glashaus des ehemaligen Biologiezentrums der Uni Wien, das bisher zur Erforschung von Pflanzen gedient hat, ist nach dessen Übersiedlung ins neue Vienna Biology Building in Wien-Landstraße die ARGE Papageienschutz eingezogen. Im Artenschutzzentrum sollen 150 ausgesetzte, geschmuggelte oder nicht-tiergerecht gehaltene Papageien bis mindestens Ende 2025 unterkommen, dafür wurde das Glashaus adaptiert. Infrastruktur und Pflanzen, die von der Uni Wien nicht übersiedelt werden konnten, werden weitergenutzt. Die ARGE Papageienschutz will den Standort auch als Bildungsstätte nutzen, ihr Schutz und die Weitergabe des Wissens sei ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, wird betont.