Künstler Cattelan ist die verspeiste Banane egal

Seine Banane als Kunstwerk wurde kürzlich verspeist - der Künstler Maurizio Cattelan (59) sieht das gelassen. "Es ist mir total egal, dass sie gegessen wurde, denn was zählt, ist nur die Idee", sagte der Italiener der Zeitung "Corriere della Sera" (Dienstag). Der Aktionskünstler David Datuna hatte auf der Kunstmesse Art Basel in Miami die mit Klebeband an der Wand befestigte Banane verzehrt.

Das Kunstwerk war zuvor für umgerechnet 108 500 Euro verkauft worden. Das Video "Hungry Artist" wurde im Netz zum viralen Hit. "Es wird immer jemanden geben, der meine Puppen herunter reißt, der meine goldene Toilette stiehlt oder meine Banane isst", sagte Cattelan. All das unterstütze seine künstlerische Erzählweise.

In die Schlagzeilen geriet Cattelan zuletzt als Schöpfer eines mehr als fünf Millionen Euro teuren Klosetts aus Gold, das im September aus dem britischen Blenheim-Palast in der Nähe von Oxford gestohlen worden war.

Datuna sagte am Montag in New York, er habe zwei Stunden mit seiner Aktion gewartet, bis "ich Hunger bekam". Die Banane habe "wie eine normale Banane" geschmeckt. "Es war das erste Mal, dass ein Künstler das Kunstwerk eines anderen Künstlers gegessen hat", rühmte sich Datuna selbst. Er habe seither über das Online-Netzwerk Instagram bis zu 50.000 Nachrichten erhalten, die meisten davon Glückwünsche zu seiner Aktion. Künstler seien dazu da, "Menschen glücklich zu machen, ihnen Freude zu bereiten" - genau das habe er getan.