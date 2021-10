Künftig auch Bundes- und Landesjobs im AMS-Angebot

Das Arbeitsmarktservice (AMS) bietet Arbeitssuchenden künftig auch offene Stellen in der öffentlichen Verwaltung an. Ab sofort finde man auf ams.at/allejobs und in der AMS-Job-App erstmals auch die freien Jobs in der öffentlichen Verwaltung, sei es auf Bundes- oder Landesebene, teilte das AMS am Dienstag mit. Diese werden aus dem Amtsblatt der Wiener Zeitung, der Jobbörse der Republik Österreich sowie den Stellenausschreibungsportale der Bundesländer übernommen.

Bisher sind dort alle beim AMS gemeldeten Jobs sowie alle Stellen der gängigen Job-Suchmaschinen gelistet. "Wir hoffen, dass arbeitslose Menschen und Betriebe, die nach Arbeitskräften suchen, mithilfe von #allejobs und der AMS-Job-App noch besser zueinander finden und dass auch Du, liebe Republik, damit rascher zu Deinen ersehnten neuen Mitarbeiter_innen kommst", heißt es in der Aussendung, verbunden mit Glückwünschen an die Republik Österreich zum Nationalfeiertag: Für "viele Jahre der Stabilität, des sozialen Zusammenhalts und der Vollbeschäftigung".