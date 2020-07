Künftig 100 Prozent Staatsgarantien bei Kleinfirmen möglich

Für Kredite an Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern und 10 Mio. Euro Umsatz darf der Staat künftig bis zu 100 Prozent Garantie übernehmen. Bisher war das wegen EU-Beihilfenrecht unzulässig. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Finanzminister Gernot Blümel (beide ÖVP) sehen damit eine Forderung Österreichs umgesetzt.

Die EU-Kommission hat nämlich ihre Regeln für Staatshilfen angepasst. Unter anderem dürfen nun auch kleine Unternehmen, die bereits am 31. Dezember 2019, also vor Ausbruch der Coronakrise, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren, nach den Regeln der Coronahilfen unterstützt werden. Die Grundregeln der KMU-Hilfe ändern sich dadurch nicht.