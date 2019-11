Kündigungen bei Douglas angefochten

Drei Mitarbeiterinnnen der Parfümeriekette Douglas sind im August gekündigt worden, nachdem sie Ambitionen zeigten, einen Betriebsrat zu gründen. Die drei Frauen fechten nun die Kündigungen an und fordern ihre Wiedereinstellung. Douglas betont, dass die Kündigungen keinen Zusammenhang mit den Bemühungen um einen Betriebsrat hatten. Am Dienstag wurde beim Arbeitsgericht Wien darüber verhandelt.

Bei Douglas sind in Österreich etwa 450 Mitarbeiterinnen in 46 Filialen beschäftigt, einen Betriebsrat gibt es nicht. Wie eine der Betroffenen vor dem Arbeitsgericht aussagte, sei sie auf die Idee gekommen, einen solchen zu gründen, als sie Missstände im Unternehmen erlebte. So habe der Arbeitsinspektor die Verletzung von Brandschutzvorschriften bemängelt.