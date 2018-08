Kühne-Stiftung neuer Hauptsponsor der Salzburger Festspiele

Die Salzburger Festspiele haben am Freitag einen neuen Hauptsponsor vorgestellt. Nachdem erst kürzlich Audi und Nestle ihre Sponsoring-Verträge verlängert hatten, wurde heute die Kühne-Stiftung als neuer Hauptsponsor präsentiert. Damit tritt erstmals in der Geschichte des Festivals eine Stiftung als Hauptsponsor auf. Die Verträge laufen bis ins Jahr 2021.

21 Prozent ihrer Förderung erhalten die Festspiele von Bund und Land, etwa fünf Prozent von der Tourismusförderung und 18 Prozent von Freunden und Förderern. Mit ca. 3 Millionen Euro kommt die Förderung der Festspielfreunde beinahe an die Summe der staatlichen Förderung heran. “Die Freunde sind wirklich im Herzen der Festspiele eingeschlossen. Gerade kleine Spenden sind so wichtig. Vor drei Jahren haben wir ein neues Klavier benötigt. Durch einen Aufruf der Freunde konnte dank vieler kleiner Beträge zwischen 10 und 100 Euro bald ein neues Instrument gekauft werden, auf dem Markus Hinterhäuser als Dank ein Konzert gegeben hat. So gesehen haben wir eigentlich das Crowdfunding erfunden”, so die Präsidentin stolz.