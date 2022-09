Kühlen und heizen mit Holz ist kein Widerspruch

Dornbirner Tischlereibetrieb entwickelte neuartiges Klima-Holzdecken-System.

Christof Frick und Thomas Burtscher decken den kompletten Tischlereibedarf ab. Doch darüber hinaus leben die beiden „Holzwürmer“ in ihrem Betrieb ihre Leidenschaft für die Forschung mit dem Material aus. Was ist mit Holz technisch alles machbar? Eine Frage, auf die das Duo eine innovative Antwort gefunden hat und die inzwischen mit der Nummer 521 486 auch patentiert ist. Es ist ein Klima-Holzdecken-System, das bislang auch in der Branche als Widerspruch gesehen wurde, da kühlen und heizen mit dem Werkstoff Holz eigentlich nicht funktioniert kann. „Genau in diesem Widerspruch sahen wir unsere Herausforderung. Holzwärmeleitung, Konvektion und Strahlung waren die Themen, die wir in einer gemeinsamen Entwicklung vorangetrieben und patentiert haben.“

Regionalität durch und durch

Bei dem System kommen Massivholzleisten zum Einsatz, die direkt mit dem Aluminium-Wärmeleitprofil des Registers verpresst werden. Gearbeitet wird nach dem Strahlungs- und Konvektionsprinzip, welches einen hohen Raumkomfort und optimale Energieeffizienz bietet. Auch die Regionalität ist den beiden Tüftlern wichtig.

„Unsere Wertschöpfung beginnt noch im Wald beim Forst mit Rundholz“, betont Christof Frick. Gekauft wird direkt bei den Waldbesitzern und auch alle weiteren Schritte wie trocknen, sägen und tansportieren werden von eingesessenen Unternehmen erledigt. Wichtig ist, dass sich das Holz bei Kühlung oder Beheizung nicht ändert.

Schulen und kommunale Gebäude

Die längsten Transportwege sind jene zu den Kunden – z. B. zum Würth-Schraubenwerk in Waldenburg oder zur Nebelhornbahn in Oberstdorf, der Post am Rochus in Wien sowie zu Vorarlberger Betrieben wie Omicron, Getzner oder zum Anlagenbauer und Installateur Wagner in Nüziders. Auch in zahlreichen Schulen im Land und kommunalen Gebäuden ­setzen Auftraggeber und ihre Architekten auf diese Vorarlberger Innovation, die angenehmes Raumklima mit ästhetischem Design und einer beispielhaften Ökobilanz verbindet.

Begründung der Jury: Holz, das kühlt? Das Dornbirner Unternehmen Frick Burtscher Holz mit Technik GmbH zeigt, dass das geht. Das patentierte Klima-Holzdecken-System ist bereits in großen Bauten im In- und Ausland in Betrieb.

