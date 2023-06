Kühl-schonungslose "Elektra" in Innsbruck

Die Oper "Elektra" von Richard Strauss, die sich auf Textebene nach dem Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal richtet, hat am Sonntag am Tiroler Landestheater begleitet von großem Applaus und Stehovationen seine Premiere gefeiert. Für seine letzte Regiearbeit setzte der scheidende Landestheater-Intendant Johannes Reitmeier bei seiner Auslegung auf schonungslosen Realismus, der von einem karg-modernistisches Bühnenbild und dem souverän agierenden Orchester unterstrichen wurde.

Die Bühne von Thomas Dörfler im "Großen Haus" schien dabei eine Art von Dreifachfunktion einzunehmen: Sie war Badeanstalt, Schlachthof und Hinterhof eines Palastes in einem. Dass als Hintergrund der Erzählung der Trojanische Krieg diente, ließ sich bei der Inszenierung höchstens fragmentarisch ablesen. Vielmehr war man hier ganz in einer düsteren Gegenwart, etwaige Königskinder oder Helden wirkten in dieser abgerissen und wie ein Schatten ihrer selbst.