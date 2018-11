Kühe für Russland gesucht

Zwar betont das Land, dass Tiertransporte in Drittstaaten nicht von Vorarlberger Tierärzten abgefertigt werden. Dennoch landen aber Zuchttiere aus dem Land in Russland und anderen Drittstaaten, wie die "VN" recherchierten.

Als Kalbinnen werden geschlechtsreife Kühe im Alter zwischen zwölf und 16 Monaten vor der Geburt des ersten Kalbes bezeichnet. Auch Vorarlbergs Züchter verkaufen Kalbinnen, unter anderem in Drittstaaten, auch wenn am Mittwoch Agrarlandesrat Christian Gantner (ÖVP) per Presseaussendung ausrichtete, dass in Vorarlberg keine Kälber-, Schlachttier- oder Zuchttiertransporte in Drittländer abgefertigt werden. Doch die Genossenschaft Vorarlberg Rind hat erst kürzlich wieder Kalbinnen für den Transport nach Russland gesucht.

Erst außerhalb abgefertigt

Gantner lügt nicht, wenn er sagt, dass Transporte in Drittstaaten nicht abgefertigt werden. Das geschieht erst vor dem Weitertransport zum Beispiel in Salzburg oder Ried. In einer Anfragebeantwortung an Daniel Zadra (Grüne) bestätigt Gantner, dass die Veterinärbehörden in diesen Bundesländern für den gesetzeskonformen Transport zuständig seien. An welcher Sammelstelle wurden die aktuellen Tiere abgefertigt? Auch darauf antwortete Jutz: „Kein Kommentar.“ Im März erklärten Tierhändler in den VN, dass Zuchttiere anders transportiert würden als Schlachttiere. Ein Händler betonte: „Zuchttiere werden in Drittstaaten gut behandelt, schließlich kosten sie Geld.“ Kürzlich wurde jedoch ein Schreiben der Vorarlberger Amtstierärzte aus dem Vorjahr publik, indem sie festgestellt haben: „Hierzu liegen entsprechende Berichte von tagelangen Verzögerungen bei der Einreise in die belieferten Länder vor (Türkei, Russland).“