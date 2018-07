Kubricks verschollenes Drehbuch zu Zweig-Verfilmung entdeckt

Ein lange verschollen geglaubtes Drehbuch von US-Kultregisseur Stanley Kubrick ist offenbar wieder aufgetaucht. Wie der britische "Guardian" berichtet, handelt es sich dabei um eine Adaptierung von Stefan Zweigs Novelle "Brennendes Geheimnis". Entdeckt hat das Drehbuch der Kubrick-Experte Nathan Abrams im Zuge seiner Recherchen für ein neues Buch über den Filmemacher.

Wieso es letztlich nicht realisiert worden war, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Für Abrams scheint am wahrscheinlichsten, dass die Geschichte über einen jungen Baron, der sich über einen Buben an dessen Mutter heranmacht, dem damaligen Hollywood wohl zu anzüglich war und nicht dem vorherrschenden Moralcode entsprochen hat. Die ursprünglich Anfang des 20. Jahrhunderts in Österreich angesiedelte Geschichte wurde von Kubrick nach Amerika verfrachtet. So lautet etwa auch der Name des Buben Eddie und nicht Edgar.