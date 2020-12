Kuba beendet doppeltes Währungssystem ab 2021

Kuba will kommendes Jahr sein doppeltes Währungssystem abschaffen. Der Peso cubano und der Peso convertible, die derzeit parallel in dem kommunistischen Inselstaat im Umlauf sind, würden ab dem 1. Jänner 2021 zusammengeführt, sagte Staatschef Miguel Díaz-Canel am Donnerstag (Ortszeit) im Staatsfernsehen. Der Wechselkurs der neuen Einheitswährung wurde auf 24 kubanische Pesos für einen US-Dollar festgelegt.

Das doppelte Währungssystem, eine weltweit einmalige Besonderheit, gibt es im immer wieder unter Versorgungsengpässen leidenden Kuba bereits seit 26 Jahren. Díaz-Canel sagte in seiner TV-Rede, nun seien die Voraussetzungen "gegeben, den Beginn dieser Reform ab dem 1. Jänner 2021 anzukündigen". Díaz-Canel trat an der Seite von Ex-Staatschef Raúl Castro auf, des jüngeren Bruders des verstorbenen kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro.