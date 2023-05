KTM-Chef Pierer sieht Abwanderung energieintensiver Firmen

KTM-Chef Stefan Pierer erwartet 2023 "bestenfalls eine Stagnation der Wirtschaft". Die Inflation habe sich verfestigt, auch hausgemacht. Die Zinsen und die Inflation bleibe hoch, die hohen Auftragsbestände gebe es nicht mehr. Ein besonderes Problem seien die verdoppelten Energiepreise. "Die Abwanderung der energieintensiven Industrie ist daher bereits voll im Gange. Sie geht dorthin, wo die Energiepreise niedriger sind", sagte Pierer in den "Oberösterreichischen Nachrichten".

Außerdem fehlten die Arbeitskräfte, "Hier ist keine Entspannung in Sicht", so der Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich. "Und dazu gibt es zum Teil sinnbefreite Forderungen nach einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Diese Unterstellung, dass man in 32 Stunden dasselbe machen kann, ist eine Beleidigung für meine tüchtigen Mitarbeiter", sagte Pierer. Dabei sei die Industrie noch relativ flexibel, im Gesundheitsbereich sei das noch ganz anders.