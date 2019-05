KTM-Chef Pierer: Lob für Regierung, Kritik an Elektro-Hype

KTM-Chef Stefan Pierer lobt die türkis-blaue Regierung und geht mit den Befürwortern der Elektromobilität teils hart ins Gericht. Als wichtigsten Zukunftsmarkt sieht er den indischen Kontinent. Die neue, 35 Mio. Euro teure Erlebniswelt am Stammsitz in Mattighofen sieht er als "Benchmark für die Motorradindustrie".

Dickes Lob kommt für die Bundesregierung – zumindest für den türkisen Teil davon. “Was seit dem Antritt der Regierung von Sebastian Kurz in Österreich geschehen ist, geht in die richtige Richtung – gerade wenn man es mit den Jahren davor vergleicht”, so der Top-Manager, der im Nationalratswahlkampf 2017 als Großspender für die ÖVP auftrat. Als Beispiel nennt Pierer die Arbeitszeitflexibilisierung und die Steuerreform. Zur FPÖ meinte Pierer: “Die FPÖ ist die FPÖ, sie steht für ihre Themen. That`s it. Mehr ist dazu nicht zu sagen.”