KSV: Unternehmen kamen dank Hilfen gut durch die Krise

Ein harter Aufprall wegen der Coronakrise hat im Insolvenzbereich weder für Firmen noch für Private stattgefunden. "Die Betriebe sind mehrheitlich gut durch die Krise gekommen, haben die Hilfen gut angenommen", sagt der Chef des Gläubigerschutzverbandes KSV1870, Ricardo-José Vybiral. "Rückenwind für 2022 ist vorhanden." Sowohl die Firmen- als auch Privatpleiten bleiben heuer laut Hochrechnung auf Vorjahresniveau. Ab 2022 wird jeweils ein Anstieg aufs Vorkrisenniveau erwartet.

"Wir sehen ganz klar, dass sich die Unternehmen nach 21 Monaten Achterbahnfahrt ab dem ersten Lockdown wieder stabilisiert haben", sagte Vybiral bei einer digitalen Pressekonferenz vor Journalisten am Mittwoch. "Bei Privaten ist die Kreditstimmung ungetrübt, es gibt aber eine Verschiebung hin zu langfristigeren Finanzierungen im Immobiliensektor." Heuer wird mit 4,2 Millionen Kreditanfragen gerechnet (2020: 4 Mio., 2019: 4,4 Mio.).

Fürs kommende Jahr ortet der KSV-Chef trotz des "Rückenwindes" und den Lehren aus der Krise aber doch auch "einige Hausaufgaben zu erledigen: Das wichtigste ist die politische Stabilität als Basis." Damit das potenziell mögliche Wirtschaftswachstum auch erreichbar ist, müssten strukturelle Probleme der heimischen Wirtschaft überwunden werden. So müsse der Fachkräfte und generelle Arbeitskräftemangel bekämpft werden. Es brauche ein breiteres Aus- und Weiterbildungsangebot für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Schwierigkeiten gibt es auch wegen der Lieferketten, die Unternehmen hätten in der Krise aber dazugelernt und etwa mehr auf regionalere Lieferungen gesetzt. Grundsätzlich hänge die Wirtschaft nämlich schon noch an einem "seidenen Faden", sagte Vybiral.