KSV kritisiert neue Regeln für Privatinsolvenzen

Der größte heimische Gläubigerschutzverband KSV1870 kritisiert die neuen, vorerst bis 2026 befristeten Regeln für den Privatkonkurs als "Ausverkauf der Gläubigerinteressen". Seit einem Jahr möglich, setzen bisher 20 Prozent der privaten Schuldnern auf den neuen Tilgungsplan, der eine Entschuldung binnen dreier Jahre ermöglicht. Dabei funktioniere das auf fünf Jahren angelegte Abschöpfungsverfahren genauso gut - habe den Gläubigern aber eine höhere Quote gebracht.

Zwar gibt es nach wie vor ein Verfahren mit fünf Jahren (Abschöpfungsplan), "es fristet jedoch ein Schattendasein", moniert der Verband am Donnerstag in einer Aussendung. Das Mittel der ersten Wahl bleibe der Zahlungsplan (70 Prozent der Verfahren). Die Quotenangebote der Schuldner befänden sich aber "aufgrund der verkürzten Entschuldung im Sturzflug".

"Die Einführung des Tilgungsplans, der für Private, nicht aber für ehemalige Selbstständige bis 2026 befristet ist, war eine präventive Handlung, die auf der Annahme basierte, dass die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie die Privatpersonen massiv treffen würden. Das ist so nicht eingetreten, wie die Ursachenanalyse des KSV1870 für 2021 und 2020 belegt", wird der Insolvenzleiter des Verbandes, Karl-Heinz Götze, in dessen Aussendung zitiert. "Mit dem Verfahren wurde eine Möglichkeit geschaffen, mit wenig Aufwand schnell aus den Schulden rauszukommen. Dadurch ist es zu einem Ausverkauf der Gläubigerinteressen gekommen."

Im direkten Vergleich vor bzw. nach der Insolvenznovelle vom Juli des Vorjahres zeige sich, dass Zahlungspläne weiter bevorzugt werden, um private Schulden loszuwerden. 70 Prozent aller eröffneten Schuldenregulierungsverfahren münden in Zahlungsplänen. "Die Schuldner wollen weiterhin ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und greifen überwiegend auf dieses Instrument zurück", so Götze. "Das ist eine positive Fortsetzung des Verhaltens der Privatschuldner, weil vergleichsweise bessere Quoten für die Gläubiger erzielt werden und dadurch die Ernsthaftigkeit der Schuldner erkennt wurde. Darüber hinaus unterliegen Schuldner weniger Restriktionen als in der Abschöpfung."