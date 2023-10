KSV Götzis entschied Ringerderby gegen den KSK Klaus für sich

Einen tollen Ringsport bekamen die rund 600 Zuschauer in der Turnhalle der Mittelschule Götzis zu sehen.

Am Ende hatte die Staffel aus Götzis gegen den Erzrivalen Klaus mit 33:23 Punkten die Nase vorne.

Wiedererstarkte Götzner Ringer

Nach dem bescheidenen Abschneiden in den zurückliegenden drei Bundesligajahren – Götzis musste sich mit zwei vierten und gar mit einem fünften Schlussrang begnügen – läuft es in der noch jungen Ligasaison beinahe perfekt. Nach der dritten spannenden Runde liegt Götzis nun an zweiter Stelle, hinter dem RSC Inzing, jedoch noch vor dem AC Wals.

Publikum stärkt den Rücken

„Bombenstimmung“ im positiven Sinn herrschte in der gesamten Turnhalle vor. So mussten viele der Zuschauer wegen Platzmangel auf der Tribüne, die Kämpfe hinter der Verglasung des Foyers verfolgen. Auch am Mattenrand und auf der VIP-Tribüne wurde ordentlich Stimmung gemacht. Speziell der KSV-Nachwuchs unterstützte ihre Sportler mit ihrer zahlreichen Anwesenheit mit Pauken und Fahnen.

Spannender Verlauf über die gesamte Kampffolge

Zu Beginn der leichtesten und der schwersten Gewichtsklasse in den Freistilbewerben, war auf der Anzeigetafel der Gleichstand von 4:4 Mannschaftszähler zu sehen.

Klaus stellte hier keinen Gegner. Der Schwergewichtler Johannes Ludescher hatte dann aber mit dem Götzner Junior keine Mühe. In dieser Stilart siegten in der Folge Hamzat Asuchanov, Abdrakhman Kenesarin und der Georgier Zaur Beredze.

Der für Klaus ringende Ausländer Murazi Mchedlize war für Lukas Hörmann zu stark und Andre Kogler musste sich nach aufopferndem Kampf gegen Laurin Hartmann, nach dem Punkteendstand von 4:4 Technikpunkten denkbar knapp geschlagen geben. Mit 17:11 Mannschaftspunkten ging es in die Pause.

Im Grecodurchgang wirkte sich für die Klauser die Nichtbesetzung der 57kg Gewichtsklasse negativ aus. Nicu Ojog – rund 26kg leichter wie sein Gegner Johannes Ludescher – sorgte mit seinem Punktesieg für den scheinbar komfortablen Zwischenstand von 24:12. Amiran Shavadze für Klaus und Lukas Hörmann für Götzis bescherten ihrer Mannschaft in der Folge jeweils klare Siege. Abdrakhman Kenesarin – eine sichere Bank für Götzis – gewann wie schon zuvor im Freistilbewerb seinen Kampf und ließ damit am Mannschaftssieg des KSV Götzis keine Zweifel mehr offen.

In den abschließenden beiden Kämpfen sorgte der stark ringende Klauser Paul Maier mit Sieg gegen Martin Kogler und Stefan Steigl – letzterer wechselte vor Jahren von Götzis nach Klaus – mit dem Punktesieg über Philipp Häusle für eine Resultatverschönerung und für wichtige Zähler für den am 4. November stattfindenden Rückkampf in Klaus.

KSV Götzis Juniors gegen KSK Klaus Juniors endete 28:20 für Götzis

Abdullah Itschakaev zweimal, Berkan Demiral ebenfalls zweimal, Simon und Tobias Ender sowie Linus Häusle fuhren Siege für die Götzner ein.