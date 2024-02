KSK Klaus Nachwuchs verteidigte den Rheintal Schülerliga-Meistertitel

Mit vier Siegen und ohne Niederlage stand die Winzer Staffel ganz oben.

KLAUS. Die erste Nachwuchsmannschaft vom Kraftsportklub Klaus verteidigte erfolgreich und mit Bravour seinen Vorjahrestitel in der Rheintal-Schülerliga. In der Sporthalle Bildstöckli in Oberriet blieben die jungen Mattensportler aus der Winzergemeinde bei der Frühjahrsmeisterschaft im Freien Stil ohne Niederlage. Nach den drei deutlichen Erfolgen in der Gruppenphase gegen die Kampfgemeinschaft Götzis/Mäder (39:5), RSC Inzing (44:2) und RC Oberriet-Grabs (32:13) stand der KSK Klaus erwartungsgemäß im großen Finale. Im Endkampf gegen RS Kriessern behielt Klaus gegen die Schweizer Staffel mit 29:17-Punkten klar die Oberhand. Die zweite Klauser Nachwuchsstaffel wurde unter den acht teilnehmenden Vereinen aus der Schweiz und aus Vorarlberg starker Vierter. Gegen Hörbranz (25:19) und Oberriet/Grabs (27:18) gab es in der Gruppe zwei Klauser Siege. Im kleinen Finale musste sich die zweite KSK-Garnitur gegen Grabs geschlagen geben.VN-TK