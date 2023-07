Krypowährungsprojekt Worldcoin gestartet

OpenAI-Chef Sam Altman hat den Startschuss für das von ihm mitgegründete Krypowährungsprojekt Worldcoin gegeben. Das Kernangebot von Worldcoin bestehe aus einer digitalen Identität (ID), die nur Menschen erhalten könnten und keine per künstlicher Intelligenz (KI) generierten Chatbots, teilte das Projekt am Montag mit. Diese ID solle unter anderem dazu genutzt werden, um zwischen KI-Bots und echten Menschen im Internet zu unterscheiden.

Zudem erhielten Kunden, die sich in bestimmten Ländern anmeldeten, den Kryptowährung-Token WLD von Worldcoin. In der Beta-Phase des Projekts hatte es zwei Millionen Nutzer gegeben. Mit dem jetzt erfolgten Start weitet Worldcoin den Betrieb auf 35 Städte in 20 Ländern aus. Die Microsoft-Beteiligung OpenAI ist der Entwickler des textbasierten Chatbots ChatGPT.