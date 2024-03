Krönender Abschluss der Rankweiler Turnierserie

Sieg in der Kategorie Hobbyteams und im Kinderfußball immer im Spitzenfeld.

RANKWEIL. 160 Mannschaften haben bei der 15. Auflage des Raika Hallenfußballturnier des FC RW Rankweil, das an sechs Turniertagen vor der neuen Rekordkulisse von mehr als tausend Zuschauer über die Bühne ging, teilgenommen. Neo-Turnierchef Manuel Dobler kann über eine mehr als gelungene Veranstaltung in den Wintermonaten zurückblicken. „Der große Aufwand, des bewährten OK-Team und die lange Vorbereitungsphase hat sich bezahlt gemacht. Mit großer Begeisterung aber auch mit viel Spaß und Eifer waren die Kinder und Jugendlichen im Einsatz. Es gab allen Grund zur Freude auf dem Parkett, aber auch hinter den Kulissen“. In zehn verschiedenen Altersstufen plus dem Auftritt von den acht Hobbymannschaften wurde in der alten und neuen Mittelschulturnhalle Rankweil um jeden Zentimeter gekämpft. Zum Abschluss des Bandenzauber in Rankweil stand der Kinderfußball ab den Jahrgängen 2013 bis 2017 im Mittelpunkt des Geschehen. Bei den jüngsten Talenten machte auch der Hausherr und Veranstalter RW Rankweil eine gute Figur und konnte sich in allen Altersstufen weit vorne platzieren. Dabei überreichte Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall im Anschluss der Gruppenphase an alle Jungkicker im Alter von zehn Jahren einen Pokal und zeigte sich von den Leistungen aller teilnehmenden Mannschaften beeindruckt. Gastgeber RW Rankweil durfte sich in der Kategorie Hobby mit acht Teams aus dem ganzen Land über den Turniersieg vor dem FC Fraxern freuen. VN-TK