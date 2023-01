Kroatiens Tourismuszahlen erreichen fast Vor-Corona-Niveau

Kroatiens Tourismus hat nach zwei Pandemiejahren im Vorjahr fast die Rekordzahlen aus dem Vorkrisenjahr 2019 erreicht. In dem Adrialand wurden 2022 insgesamt 18,9 Millionen Ankünfte von Touristen und 104,8 Millionen Übernachtungen gezählt, wie das Tourismusministerium mitteilte. Österreicher gehören zu den Top 3 unter den ausländischen Touristen.

Die HNB ging für 2022 davon aus, dass die Einnahmen von ausländischen Touristen bei 11,3 Mrd. Euro liegen würden. In den ersten neun Monaten wurden allerdings Erlöse in der Höhe von 11,6 Mrd. Euro verzeichnet. Das waren um 43 Prozent mehr als in der gleichen Periode 2021 und um 23 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019. Nun rechne man für das Gesamtjahr mit Einnahmen von 13 Mrd. Euro, so die Ministerin.