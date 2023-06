Kroatien-Star Modric lässt Zukunft in Nationalteam offen

Kroatiens Fußball-Star Luka Modric hat offen gelassen, ob er beim Finalturnier in der Nations League in dieser Woche seine letzten Spiele in der Nationalmannschaft absolviert. "Da will ich gar nicht dran denken. Das würde mich nur von dem Ziel ablenken, für das ich hier bin, und das ist die Nations League zu gewinnen", sagte der 37-Jährige vor dem Halbfinale am (heutigen) Mittwoch (20.45 Uhr) in Rotterdam gegen Gastgeber Niederlande.

Natürlich rücke der Abschied näher, aber er habe in jedem Training und in jedem Spiel noch Spaß, sagte der Profi von Real Madrid. "Und solange ich Spaß habe, sehe ich keinen Grund, um nicht mehr zur Nationalmannschaft zu kommen." Auch über seine Zukunft auf Vereinsebene wollte der Mittelfeldstratege nichts sagen. Der Vertrag von Modric bei Real läuft Ende Juni aus. Zuletzt gab es Spekulationen über einen Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die USA.