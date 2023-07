Kroatien: Passagier dreht in Ryanair Flugzeug durch - Touristen greifen ein!

Schnelle Intervention gegen störenden Passagier! Tumulte haben sich an Bord eines Flugzeugs auf dem Weg nach London ereignet.

Mann verliert die Kontrolle

Viele Passagiere an Bord waren vor dem Flug Teilnehmer eines Techno-Musikfestivals. Die britische Zeitung "The Sun" identifiziert den Störenfried als einen 27-jährigen britischen Boxer, enthält sich aber, einen Namen zu nennen. Der Mann wird noch vor dem Start des Fluges in Kroatien in Gewahrsam genommen. Die Fluggesellschaft bestätigt den Vorfall und entschuldigt sich bei den Passagieren für die Unannehmlichkeiten.