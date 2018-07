Kroatien nach Elfmeterkrimi im Viertelfinale

Kroatien steht nach einem wahren Elfmeterkrimi gegen Dänemark, bei dem gleich viele Elfmeter verschossen wie getroffen wurden, im WM-Viertelfinale und trifft dort auf Gastgeber Russland.

Und das Spiel begann gleich furios: Nach einem langen Einwurf und Unstimmigkeiten in der Abwehr der Kroaten sorgte Jörgensen unter großer Mithilfe des kroatischen Torhüters für das 1:0. Es dauerte aber nicht lange, bis der Favorit zum Ausgleich kam. Nachdem sich die Dänen im eigenen Strafraum selbst abschossen, kam der Ball zu Mandzukic, der für den schnellen Ausgleich sorgte. In weiterer Folge hatte Kroatien deutlich mehr Ballbesitz und kontrolliert die Partie. Da die Dänen aber kaum gefährliche Aktionen zuließen ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Wenig Höhepunkte in Halbzeit zwei

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein Spiel ohne Höhepunkte. Beide Teams wollten wohl nicht zu viel riskieren. Heraus kamen 45 wenig unterhaltsame Minuten. Die besten Chancen resultierten jeweils aus Distanzschüssen in der Schlussphase – folgerichtig ging es in die Verlängerung. In dieser waren die Dänen zu beginn das bessere Team und setzten die Kroaten unter Druck. Hochkarätige Möglichkeiten blieben aber weiterhin Mangelware.