Kritische Tagung widmet sich möglicher Zukunft de HGM

Unter dem Titel "#HGMneudenken" steht am Freitag das im vergangenen Jahr in die Kritik geratene Heeresgeschichtliche Museums (HGM) im Fokus einer Tagung, die auch von einer eintägigen Pop-up-Ausstellung flankiert wird. Organisiert wurde der Versuch einer kritischen Neubetrachtung jedoch nicht vom Museum selbst, sondern von Elena Messner und Nils Olger.

Im Zentrum der Debatte rund um das HGM stehen seit einigen Monaten der Umgang des Museums mit der militärischen Vergangenheit Österreichs sowie Vorwürfe der Offenheit für Rechtsextremismus. Der damalige Verteidigungsminister Thomas Starlinger setzte daraufhin eine Evaluierungskommission unter dem Vorsitz des Museumsbundchefs Wolfgang Muchitsch ein, dessen Bericht für Ende März geplant ist, wie Muchitsch sagte. Dabei handelt es sich jedoch nur um die erste Phase der Evaluierung, in der der Ausstellungssaal "Republik und Diktatur (1918-1945)" unter die Lupe genommen wird. In einer weiteren Phase soll das ganze Museum mit seinen Außenstellen untersucht werden, hier rechnet Muchitsch mit Ergebnissen bis Ende des Jahres.

In der Tagung "#HGMneudenken" stehen zahlreiche Statements von renommierten Wissenschaftern auf dem Programm. So widmet sich etwa der Historiker Peter Pirker dem Thema der "Wehrmacht und der Wiederkehr des Heroismus nach 1955", der Ex-Grün-Abgeordnete Karl Öllinger fasst "aktuelle politische und mediale Kritik am HGM" zusammen. Die Historikerin Andrea Brait ist mit einem Vortrag namens "Historisch denken lernen im Militärmuseum" angekündigt, der deutsche Politikwissenschafter und Publizist Sebastian Reinfeldt spricht über "Die Pappenheimer, die wir kennen: Das HGM in der Wikipedia". In zwei abschließenden Podiumsdiskussionen stehen der "Status Quo des HGM" sowie "Quo Vadis HGM" im Fokus. Es diskutieren u.a. Bundesheer-Offizier Hubertus Trauttenberg, der Historiker Dieter-Anton Binder oder die Kuratorin Felicitas Heimann-Jelinek.