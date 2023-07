Kritik von US-Senatsausschuss an LIV-PGA-Touren-Deal

Vertreter des US-Senats haben am Dienstag bei einer Anhörung das im Juni verkündete Rahmenabkommen der Golfserien PGA, World Tour und LIV kritisiert. Der demokratische US-Senator Richard Blumenthal nahm im Ausschuss das "repressive" saudi-arabische Regime ins Visier, das über den Staatsfond PIF versuche, "Einfluss" im US-Sport zu kaufen. Vertreter der PGA sprachen von einem geplanten saudischen Investment, das mehr als eine Milliarde US-Dollar betragen soll.

Der COO der PGA-Tour, Ron Price, und Vorstandsmitglied Jimmy Dunne sagten vor dem ständigen Unterausschuss für Untersuchungen des Senats in Washington aus, der von Blumenthal geleitet wird. "Die PGA-Tour ist nicht so groß, was die Anzahl der Spieler angeht", warnte Dunne. Wenn die Konkurrenzserie LIV, die mit saudischem Geld finanziert wird, fünf Spieler pro Jahr abwerbe, "können sie uns in fünf Jahren ausnehmen", begründete Dunne die Notwendigkeit der Einigung.