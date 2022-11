Kritik von NEOS und AK im Vorfeld des Budget-Hearings

Am Freitag findet im Parlament das Expertenhearing zum Budget statt. Die ÖVP hat Fiskalratpräsident Christoph Badelt nominiert, die SPÖ AK Wien-Chefökonom Markus Marterbauer, die Grünen WIFO-Ökonomin Margit Schratzenstaller, die FPÖ Martin Gundinger vom Austrian Economics Center und NEOS Monika Köppl-Turyna von EcoAustria. Die Pinken kritisierten im Vorfeld, dass zu wenig in die Zukunft investiert werde. Die Arbeiterkammer vermisst nachhaltige Anti-Teuerungsmaßnahmen.

Das NEOS Lab hat die sogenannte "Zukunftsquote" für Österreich errechnet - nach Vorbild einer Studie des deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW. Dieser Index gibt an, welcher Prozentsatz des Budgets auf langfristige Politikziele wie Klimaschutz oder Forschung ausgerichtet ist. Die Auswertung des von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) vorgelegten Budgets 2023 zeigt demnach nur einen leichten Anstieg der Zukunftsquote. In der weiten Variante, die von den Studienautoren des ZEW favorisiert werde, beträgt sie im nächsten Jahr 21,05 Prozent. Damit liegt sie zwar wieder etwas höher als in den ersten Pandemiejahren, aber noch immer leicht unter den Jahren 2018 und 2019 (21,5 bzw. 21,8 Prozent). Nur etwas mehr als jeder fünfte Euro an Staatsausgaben wird demnach für zukunftsorientierte Bereiche wie Klimaschutz, Elementarpädagogik oder Forschung ausgegeben.