Kritik nach Schiffsunglück mit tausenden toten Schafen

Die rumänische Tierschutzorganisation ARCA hat Videos von der Rettungsaktion für einen gesunkenen Frachter vor der Küste Rumäniens veröffentlicht, auf dem am Sonntag mehr als 14.000 Schafe ums Leben gekommen sind. Die Partner-NGO Vier Pfoten bekräftigte ob der erschütternden Aufnahmen ihre Forderung an die EU-Kommission, sich für ein völliges Export-Verbot von lebenden Tieren einzusetzen.

"Es ist wirklich schockierend zu sehen, was sich an Bord des Schiffes abspielt", so Martina Pluda von Vier Pfoten. Jedes Jahr würden mehr als drei Millionen lebende Tiere aus der EU in Drittländer transportiert. "Das Massensterben von Nutztieren bei Transporten häuft sich", meinte Pluda. Die Langstreckentransporte seien nicht nur grausam, sondern bergen auch große Risiken für die Tiere.