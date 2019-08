Kritik an SPÖ-Plänen zu Vermögens- und Erbschaftssteuer

Die Forderung der SPÖ nach einer Vermögens- und Erbschaftssteuer ist am Mittwoch auf Kritik gestoßen. Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) bemängelte das "Unternehmerbashing" und fürchtet die Vernichtung von Arbeitsplätzen. Die Industriellenvereinigung (IV) warnt vor neuen Belastungsideen und kritisiert die SPÖ-Pläne als "alten Hut". Die FPÖ wollte wissen, ob die Steuerpläne Koalitionsbedingung sind.

"Es kann kein Hut zu alt sein, dass er nicht immer wieder in die politische Arena geworfen wird", wunderte sich die Industriellenvereinigung am Mittwoch in einer Aussendung über die zuletzt artikulierten Steuerpläne der Sozialdemokraten. "Vermögenssubstanzsteuern werfen jeden Standort zurück, vernichten Arbeitsplätze. Besonders absurd mutet die Forderung angesichts sich eintrübender Konjunktur an", betonte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Die notwendige Entlastung des Faktors Arbeit müsse durch mutige strukturelle Reformen erarbeitet werden, mit denen Staatsausgaben nachhaltig gesenkt werden.