Kritik an Netflix-Satire über Anne Frank

Der Streamingdienst Netflix ist wegen einer satirischen Sendung über Anne Frank in die Kritik geraten. Die Folge der Serie "Historical Roast" sei eine "geschmacklose Satire", erklärte die Anne-Frank-Stiftung in Amsterdam nach Medienberichten vom Mittwoch.

Dabei sagt der Hitler-Darsteller unter anderem: “Von allen Berichten aus dem Zweiten Weltkrieg, die ich gelesen habe, ist dein Buch mit Abstand am brennbarsten.” Damit wird offenbar auf die Bücherverbrennung durch die Nazis in Deutschland 1933 angespielt. Anne Frank hatte in ihrem Versteck in Amsterdam ihr heute berühmtes Tagebuch geschrieben.