Kritik an möglichem Kohle-Ausstiegsdatum in Deutschland

Das Bekanntwerden eines möglichen Kohle-Ausstiegsdatums in Deutschland hat am Wochenende scharfe Kritik sowohl von Kraftwerksbetreiber RWE und Betriebsräten als auch von Kohlegegnern hervorgerufen. Nach "Spiegel"-Informationen schlägt die Kohlekommission einen Ausstieg zwischen den Jahren 2035 und 2038 vor.

Auch die Maßnahmen, mit denen der Strukturwandel in den Braunkohleregionen bewältigt werden soll, würden in einem Bundesgesetz festgeschrieben. Dazu zählen etwa der Ausbau von Breitbandnetzen und die Eisenbahnstrecke von Görlitz nach Berlin.

Die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie kritisierte Pofalla scharf. Wenn dieser “mit irgendwelchen Ausstiegsdaten jongliert, die nichts mit den in der Kommission besprochenen Sachverhalten zu tun haben, dann kappt er fahrlässig das zarte Pflänzchen des Vertrauens, das sich in dem Gremium gerade erst gebildet hat”, erklärte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis.

Der Hambacher Forst war in den vergangenen Monaten zum Symbol für den Kampf von Umweltschützern gegen die Kohleverstromung geworden. Ein Teil des zwischen Aachen und Köln gelegenen Waldgebiets ist seit geraumer Zeit von Klimaaktivisten besetzt. Der Energiekonzern RWE will ab Mitte Oktober einen weiteren Teil des Waldes roden, um seinen angrenzenden Braunkohletagebau zu erweitern. Am Donnerstag wurde in dem Waldgebiet mit der Räumung von Baumhäusern begonnen, die auch am Wochenende fortgesetzt wurde.