Kritik an Kopftuchverbot in Kindergärten

Die Regelungen zum geplanten Kopftuchverbot, das im Gesetzesentwurf zur neuen 15a-Vereinbarung für den Ausbau der Kinderbetreuung enthalten ist, sorgen weiter für Kritik. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) sieht ein "Phantomphänomen", Kinder- und Jugendanwaltschaft sowie Land Burgenland sind gegen die Möglichkeit von Verwaltungsstrafen.

Die IGGÖ wehrt sich grundsätzlich gegen jeden Versuch, “den Hidschab explizit oder implizit als politisches Symbol hintanzustellen”. Im Kindergarten sei das islamische Kopftuch zudem “nicht wirklich relevant”. Gleichzeitig werde den Kindern gezeigt, dass das “freie Ausüben einer Religionspraxis” im Kindergarten nicht akzeptiert werde. “Dadurch wird empfindlich in die Identitätsbildung des Kindes eingegriffen”, heißt es in der Stellungnahme. Indem andere weltanschaulich oder religiös geprägte Bekleidung nicht verboten werde, sei das Verbot zudem gleichheitswidrig und die in Aussicht gestellten Verwaltungsstrafen seien “völlig überschießend”.